Иммунолог рассказал о переболевшем коронавирусом шесть раз пациенте

Иммунолог Владимир Болибок 20 августа рассказал о пациенте, который переболел COVID-19 шесть раз за полгода.

«У меня был пациент, который переболел ковидом шесть раз с февраля этого года. Он был привитый, но его снова и снова «ловили» на ковиде — он делал ПЦР-тесты постоянно. Это значит, что прививка не работает? Да нет, она работает. У него практически нет симптомов», — поделился врач в беседе с НСН.

Как пояснил иммунолог, причиной является иммунодефицит пациента, из-за которого развивается слабый иммунитет от прививки.

Кроме того, Болибок отметил, что отсутствие антител не означает то, что у человека нет иммунитета от COVID-19. По его словам, если человек сделал прививку, «какой-то клеточный иммунитет даже без антител может появиться». Как объяснил иммунолог, задача прививки — «познакомить организм с самим антигеном» и предотвратить смертельный исход.

Врач также подтвердил, что у конкретного человека иммунитет после прививки со временем может снижаться, поэтому нужно пройти ревакцинацию спустя шесть месяцев.

Ранее, 17 августа, главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе рассказал, что люди могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 повторно или даже по несколько раз. Он уточнил, что иногда человек может заразиться COVID-19 повторно через месяц или несколько после первого заболевания. Как считает медик, в будущем SARS-CoV-2 будет сопровождать человечество так же, как вирус гриппа или другие вирусы.

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице наблюдаются случаи повторного заболевания COVID-19 из-за индийского штамма. По его словам, также можно заболеть после давней прививки в том случае, если упали титры или снизился иммунитет.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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