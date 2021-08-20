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ГАЗ использовал название «Победа» для микроавтобуса «Газель City»

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Паблик «Русский автомобиль» опубликовал 19 августа фотографии низкопольных пассажирских микроавтобусов «Газель City», у которых имеются на кузове шильдики «Победа» и такие же выштампованные надписи на ступицах колес.

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По словам представителей пресс-службы ГАЗа, микроавтобусы «Победа» собирались выпустить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Но из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия проводили в онлайн-формате, поэтому производство версии «Победа» отложили на август–октябрь 2020 года для обеспечения участия таких микроавтобусов в празднованиях в 2021 году.

Базовой моделью для автомобилей «Победа» стал низкопольный автобус «Газель City». Отличительная особенность выпущенной версии — наличие пакета антивирусного и антибактериального оборудования для защиты здоровья пассажиров, включающего встроенные рециркуляторы, диспенсеры с антисептиками, фильтровентиляционные установки для усиления очистки воздуха в салоне.

В перспективе предприятие будет выпускать под брендом «Победа» эксклюзивные версии малых серий, при этом принципиальным решением «Группы ГАЗ» является сохранение «Победы» для нового проекта группы.

29 апреля на Павловском автобусном заводе группы ГАЗ стартовало серийное производство автобусов «Вектор Next» длиной 8,8 м, работающих на сжатом природном газе (CNG).

Автобус оснащен современным российским газовым двигателем ЯМЗ-534 мощностью 170 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Газовые баллоны обеспечивают запас хода на одной заправке до 600 км.

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