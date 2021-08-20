Огненный торнадо, или «пыльный дьявол», возник в Башкирии

В Башкирии зафиксировано необычное природное явление. Жители Хайбуллинского района сняли на видео огненный торнадо. На пастбищах Бурибаевского сельсовета возник пыльных горящий вихрь.

В центре управления республикой ИА «МедиаКорСеть» объяснили, что в пятницу, 20 августа, в районе 12 часов в поле загорелась сухая трава, появился торнадо. Открытое горение распространилось на территории площадью 5 га, между Садовым и Бурибаем. К 18 часам его потушили. Угрозы населенным пунктам нет.

Также в ведомстве объяснили, что подобный вихрь еще называют «пыльным дьяволом». Такое природное явление возникает в жаркую погоду, когда земля сильно нагревается. Вихрь из песка, пыли и мелких камней длится несколько минут и достигает 20 м в высоту. Ни для людей, ни для населенных пунктов опасности он не представляет.

Агентство уточняет, что весь август в Башкирии стоит жаркая погода. Жара продержится еще несколько дней. С начала месяца выпало 9% месячной нормы осадков.

8 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране.