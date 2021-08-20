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На Украине завершили расследование дел в отношении Медведчука и Козака

На Украине завершили расследование дел в отношении Медведчука и Козака

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Правоохранители Украины завершили расследование уголовных дел в отношении депутатов Верховной рады Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

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«Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд», — приводит ее слова пресс-служба офиса генпрокурора.

Отмечается, что Медведчуку, находящемуся под домашним арестом, дадут возможность ознакомиться с материалами дела. Материалы в отношении Козака выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

Главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу также проходит его соратник Тарас Козак.

Сам Медведчук заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения, которые назвал репрессиями и ответом на критику властей.

Глава политической силы также заявил о фабрикации уголовного дела в отношении него Службой безопасности Украины по указанию президента страны Владимира Зеленского.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения на два месяца, до 7 сентября. Тогда Медведчук назвал происходящее нарушением законодательства, отметив, что прокуратура нарушила сроки подачи требования о продлении ареста.

В ОПЗЖ назвали продление домашнего ареста политика антиконституционным произволом. В партии отметили, что суд проигнорировал массовые процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия.

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