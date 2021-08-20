Участок трассы М-11 в обход Твери завершат в 2027 году

Строительство участка скоростной автодороги М-11 «Нева» в обход планируется завершить в 2027 году. Об этом в пятницу, 20 августа, говорится в докладе министерства.

«Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева» на участке км 149 — км 208 (обход г. Твери) будет завершено в 2027 году», — говорится в докладе.

Отмечается, что соответствующие сроки завершения строительства данного участка трассы Минтранс предлагает закрепить в транспортной стратегии РФ на период до 2030 года.

2 августа стало известно, что в России выделят свыше 53 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры страны.

В июне сообщалось, что ГК «Автодор» повысил скоростной режим со 110 до 130 км/ч на участке с 59-го по 149-й км трассы М-11 «Нева».

Скоростная трасса М-11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут в основном идет параллельно существующей М-10 «Россия», пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.