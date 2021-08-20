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Кличко пропустил заседание Совета национальной безопасности Украины

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Мэр Киева Виталий Кличко не принял приглашение на посещение заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины из-за занятости. Об этом градоначальник сообщил 20 августа на своей странице в Facebook.

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По словам мэра, приглашение из офиса президента на заседание СНБО ему поступило за два с половиной часа до начала.

«К сожалению, физически не смогу присутствовать, потому что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов», — объяснил Кличко.

О том, что мэр Киева был вызван в СНБО Украины, сообщалось ранее в этот же день. Комментируя слухи о возможной отставке градоначальника, спикер Верховной рады страны Дмитрий Разумков отметил, что вопрос об увольнении Кличко с поста мэра в предварительном списке тем для обсуждения не значится.

18 августа сообщалось, что Кличко заявил о желании украинских властей испортить ему репутацию. Он отметил, что в скором времени все обвинения в его адрес «лопнут как мыльный пузырь». Также он сообщил, что на него совершается политически мотивированное давление и его вскоре могут заменить на «залетного» ставленника.

Таким образом градоначальник отреагировал на начатое уголовное производство по хищению средств, выделенных на строительство Подольского мостового перехода, в рамках которого в служебных помещениях департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия и ряда подрядных организаций были проведены обыски.

18 мая вооруженные люди в шлемах пришли с обысками в дом, где проживает Кличко. Самого мэра в тот момент не было в квартире, однако он рассказал, что камеры видеонаблюдения показали, как силовики поднялись к нему на этаж и стучали в дверь.

Кличко заявил, что инцидент с обысками у его соседей является психологическим давлением со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в квартире, где проводят следственные действия, живут пожилые люди. Также он отметил, что не находится в конфликте с Зеленским, однако в их отношениях порой возникают обострения.

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