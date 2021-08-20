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Туроператоры назвали причины снижения цен на отдых в Доминикане

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В августе в Доминикане начинается сезон ураганов, дождей и водорослей, поэтому цены на туры снизились. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила исполняющая обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

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«Доминикана всегда считалась страной для круглогодичного отдыха туристов. Но, к сожалению, август не самое лучшее время для отдыха в этой стране, потому что там начинается сезон ураганов, дождей, водорослей. Поэтому цена на этот период ниже. Это было и до пандемии, и сейчас цена тоже снижается. Именно на это время отдыха, на этот месяц», — рассказала она Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Кроме того, Осипова добавила, что спрос на рейсы будет расти, потому что с 27 августа самолеты будут совершать чартерные рейсы наряду с регулярными.

«Когда говорят, что спрос вырос на 225% — понимаете, дело в том, что было всего три рейса в неделю, а мы ожидаем до 20 рейсов в неделю, причем из пяти городов России, ну, конечно, спрос будет выше. Спрос всё-таки зависит от количества рейсов и от того, летят ли в эту страну чартеры или нет», — заявила она.

Также директор альянса отметила, что Доминикане навряд ли удастся сместить Турцию по количеству туров, так как длительность перелета в республику и обратно составляет долгих 12 часов, а цены на туры снижаются только в сезон дождей.

«Нет, с Турцией, с Египтом нельзя сравнить, конечно, здесь дальность полета. Да и потом, в Доминикане нет столько земли, там нет такого большого номерного фонда. Хотя страна для отдыха популярна у российских туристов», — добавила она.

16 августа оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение о снятии ограничений на регулярные и чартерные рейсы в Южную Корею, Чехию и Доминиканскую Республику с 27 августа. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что Доминикана станет востребованным направлением для российских туристов.

С 27 августа Россия также увеличит число регулярных рейсов в пять стран — в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию, Таджикистан. Число рейсов из Москвы в Будапешт будет увеличено до семи в неделю. Кроме того, будет осуществляться один рейс в неделю в столицу Венгрии из семи городов России.

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