Мурашко указал на рост числа случаев коронавируса среди детей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 20 августа, что дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией.

«Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется. <…> Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», — сказал глава Минздрава.

Ранее в этот день опрошенные «Известиями» врачи рассказали, что на сегодняшний день фиксируется всё больше случаев заболевания детей коронавирусной инфекцией, причем дети всё чаще переносят болезнь с признаками пневмонии. Так, по словам медицинского директора ГК МЕДСИ Татьяны Шаповаленко, дети младшего возраста (до 6–7 лет), как правило, переносят болезнь достаточно легко, в то время как дети старше 8–9 лет болеют достаточно тяжело.

8 августа российские эксперты предупредили о росте числа случаев выявления коронавируса среди детей с началом учебного года. Они также призвали ускорить вакцинацию взрослого населения, чтобы уберечь детей от заболевания.

Ранее, 24 июля, главный врач медцентра «Лидер-медицина», педиатр, вирусолог Евгений Тимаков заметил, что в случае успешного испытания вакцины от коронавируса для детей ее могут порекомендовать прежде всего подросткам от 14 до 18 лет. По его словам, организм детей в таком возрасте развит практически как у взрослых, поэтому необходимо защитить от вируса их репродуктивные органы.

С 5 июля в Москве проходят исследования вакцины «Спутник V» для подростков в возрасте с 12 до 17 лет в детской больнице им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больнице. 6 июля первый компонент вакцины получил 21 ребенок, всего в исследовании участвует сотня детей.

Масштабная вакцинация взрослых от COVID-19 проходит в России с января 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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