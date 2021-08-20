В Москве умер писатель-фантаст Чичилин

Тело поэта, прозаика и члена Союза писателей-переводчиков Игоря Чичилина обнаружила его тетя, пришедшая проведать Игоря Владимировича в его квартиру на севере Москвы. Об этом сообщается в пятницу, 20 августа, на сайте kp.ru.

Женщина не смогла дозвониться до племянника, заволновалась и сама приехала к нему. Открыв дверь квартиры, она обнаружила Чичилина в одной из комнат. Попыталась привести его в чувства и вызвала скорую помощь. Однако было уже слишком поздно. Прибывшие на место медики констатировали смерть писателя, которая произошла несколько дней назад. Ему было 55 лет.

«В квартире на улице Декабристов было обнаружено тело 55-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщил источник.

Игорь Чичилин c раннего детства стал пытаться писать рассказы. Уже в 13 лет он делился своим творчеством со сверстниками и родителями. Он окончил МИФИ и много лет проработал инженером. Параллельно мужчина занимался литературой.

В 1997 году он стал членом Союза писателей России. А в 2000 году была издана его первая книга — «Из разноцветных миров».

Большая часть книг Чичилина посвящена фантазиям о том, каким могло бы быть будущее человечества, когда путешествие между планетами станет обыденностью. Наиболее известные из его книг — «Из разноцветных миров» и «Переполох в галактической полиции». Также он выпустил сборник стихов, сообщает телеканал «360».