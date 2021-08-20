Пропавшую три дня назад годовалую девочку под Смоленском нашли живой

Девочку 2019 года рождения, пропавшую три дня назад в Смоленской области, нашли живой. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

«Подтверждаем, нашли девочку, вызвали «скорую», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Данные о состоянии ребенка и обстоятельства ее обнаружения уточняются.

Информация об исчезновении девочки поступила в следственный отдел 17 августа. Девочка ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. Тогда отмечалось, что в непосредственной близости от места исчезновения ребенка есть лес и водные объекты.

В связи с исчезновением девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

19 августа сообщалось, что в поисках ребенка задействовано почти 400 человек. Девочку искали в том числе сотрудники СК, спасатели, военнослужащие ВС РФ, добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные жители.