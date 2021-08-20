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Центр сложнокоординационных видов спорта в Комсомольске достроят к осени

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В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) до конца августа намерены завершить строительно-монтажные работы в Центре сложнокоординационных видов спорта. Ход работ проверили первый замминистра строительства Алексей Дубов и представители контролирующих органов.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства края, объект фактически готов. Сейчас ведется отделка внутренних помещений. Подрядчик при этом уверен, что все строительно-монтажные работы успеет завершить до конца августа.

«Останется вопрос комплектации: мебель и различный спортивный инвентарь. Далее около двух месяцев займет сам ввод объекта в эксплуатацию», — цитирует Дубова РИА «Восток-Медиа».

Около Центра сложнокоординационных видов спорта также возводится Дворец единоборств. Оба объекта станут составными частями Регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Строительство Дворца единоборств намерены завершить до конца года.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни» и долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденного правительством России по поручению президента Владимира Путина. После завершения этих объектов стартует строительство легкоатлетического манежа.

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