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Переговоры Путина и Меркель длятся более двух часов

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Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, проходящие в Кремле в пятницу, 20 августа, длятся уже более двух часов. Встреча перешла в расширенный формат.

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Ранее в этот же день канцлер прилетела в Москву с официальным визитом. Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Путин в начале встречи назвал ФРГ одним из основных партнеров России. Немецкий политик же заявила, что это ее прощальный визит и сторонам есть что обсудить. Меркель назвала правильным поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия.

По ее словам, стороны обсудят двусторонние отношения, а также ряд вопросов международной повестки, в том числе Ливию и Афганистан.

Российский лидер подчеркнул, что есть много вопросов, которые требуют обсуждения в личном формате, поэтому визит Меркель не только прощальный, но и деловой.

4 июня Меркель заявила, что приняла твердое решение не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя федерального правительства ФРГ. Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября.

В последний раз Меркель посещала РФ с официальным визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.

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