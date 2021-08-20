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Врачи рассказали о принципе формирования цвета глаз у человека

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Цвет глаз определяется цветом радужной оболочки глаза и зависит от количества меланина в организме. При этом показатель может меняться с возрастом, как правило, глаза способны темнеть. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

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«Радужная оболочка состоит из двух слоев: переднего мезодермального слоя и заднего эктодермального. В переднем слое радужки находятся хроматофоры, содержащие меланин. Эктодермальный слой содержит пигментные клетки и всегда темный. Именно от количества меланина зависит цвет глаз человека — чем больше меланина, тем темнее глаза», — объяснила врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Арпине Нориковна Адамян.

У альбиносов, в силу отсутствия меланина, цвет глаз розоватый, так как через радужку видны сосуды, добавила специалист.

Распределение меланина в глазах напрямую зависит от генетики, уточнила врач. В настоящее время хорошо изучены три гена цвета глаз у людей: самым распространенным является карий, а самым редким — зеленый. Как отметила офтальмолог клиники «Я вижу» Вероника Кийко, голубые и синие глаза наиболее распространены среди населения Европы, черные — в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, а карий имеет распространение во всех частях света.

«Цвет глаза может меняться с возрастом. Часто дети рождаются со светлыми голубыми глазами и к 3-ем годам приобретают более темный цвет глаз в связи с увеличением в организме пигмента-меланина. Цвет радужки может так же меняться из-за заболеваний глаз, вследствие применения некоторых групп лекарственных препаратов, а также от возникновения невусов («родинок») на радужной оболочке», — отметила Адамян.

Она также добавила, что на сегодняшний день не существует научных доказательств влияния цвета глаз на организм, однако существует метод определения типа личности человека, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения — физиогномика. Согласно этому методу была выявлена взаимосвязь между характером человека и его цветом глаз.

«Считается, что обладатели темных глаз отличаются лидерскими качествами, более чувственные и темпераментные. В то время как обладатели светлых оттенков глаз отличаются романтичностью и эмоциональностью», — подчеркнула Адамян.

Кийко, в свою очередь, допустила взаимосвязь между цветом глаз человека и его здоровьем, однако заметила, что утверждать это без научно-доказанных фактов трудно. Напротив, здоровье человека может влиять на цвет глаз, заявила офтальмолог.

«Например при притоке крови к сосудам в глазах серые глаза могут приобретать голубой оттенок», — сообщила она.

21 июня врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что ношение контактных линз в жаркую солнечную погоду может травмировать глаза. Она пояснила, что в жаркую погоду из-за повышенной испаряемости уменьшается прослойка слезной пленки, в связи с чем линза находится в более плотном контакте с роговицей. Из-за этого появляются микроэрозии на поверхности роговицы.

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