Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия предоставляла Испании данные о пункте следования кораблей ВМФ
Общество
Режим ЧС введен в Марий Эл из-за лесных пожаров
Политика
В Госдуме назвали завистью слова Кулебы о Крымском мосте
Общество
Мурашко указал на увеличение числа случаев COVID-19 среди детей
Мир
В Афганистане появится новая Конституция
Экономика
Курс евро поднялся до 87 рублей впервые со 2 августа
Общество
Иностранным студентам разрешат въехать в Россию для продолжения обучения
Мир
Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
Мир
WSJ узнала о разногласиях Путина и Байдена по Афганистану
Сюжет:

Дипломат спрогнозировал ухудшение ситуации с правами человека в Афганистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с правами человека в Афганистане ухудшится, если боевики движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) останутся у власти. Об этом 20 августа заявил временный поверенный в делах Афганистана в Казахстане Азиз Омар.

Великий исход: афганцы устремились в соседние страны
Чем это грозит Европе и государствам на постсоветском пространстве

«Сейчас талибы показались в телевизорах, сказали, что будут уважать права человека, права женщин, будут ценить дипломатические отношения с другими государствами, но на самом деле в практике пока ежедневно есть опасность убийства людей», — рассказал он «РИА Новости».

По словам дипломата, «Талибан» — это не одна группа, это более 20 экстремистских групп, причем у каждой из них есть своя программа.

Азиз Омар также отметил, что «не только права женщин и детей, права человека не будут соблюдаться».

Ранее, 19 августа, эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович в беседе с «Известиями» высказал мнение, что обещания лидеров радикального движения «Талибан» сохранить права женщин в Афганистане не означают, что боевики полностью отказались от прошлых порочных практик, к их словам нужно относиться с осторожностью.

В тот же день агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя «Талибана» сообщило, что некоторым представителям предыдущих администраций Афганистана будут предложены должности в новом правительстве. Он также добавил, что и женщинам предложат принять участие в работе новой администрации страны.

Официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади, в свою очередь, сообщил, что верховный лидер радикального движения Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политзаключенных из всех тюрем Афганистана.

18 августа талибы заявили, что Афганистан точно не будет демократическим государством, а за день до этого потребовали у мирного населения сдать оружие и боеприпасы и издали акт о помиловании всех противников.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский Эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021