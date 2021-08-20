Дипломат спрогнозировал ухудшение ситуации с правами человека в Афганистане

Ситуация с правами человека в Афганистане ухудшится, если боевики движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) останутся у власти. Об этом 20 августа заявил временный поверенный в делах Афганистана в Казахстане Азиз Омар.

«Сейчас талибы показались в телевизорах, сказали, что будут уважать права человека, права женщин, будут ценить дипломатические отношения с другими государствами, но на самом деле в практике пока ежедневно есть опасность убийства людей», — рассказал он «РИА Новости».

По словам дипломата, «Талибан» — это не одна группа, это более 20 экстремистских групп, причем у каждой из них есть своя программа.

Азиз Омар также отметил, что «не только права женщин и детей, права человека не будут соблюдаться».

Ранее, 19 августа, эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович в беседе с «Известиями» высказал мнение, что обещания лидеров радикального движения «Талибан» сохранить права женщин в Афганистане не означают, что боевики полностью отказались от прошлых порочных практик, к их словам нужно относиться с осторожностью.

В тот же день агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя «Талибана» сообщило, что некоторым представителям предыдущих администраций Афганистана будут предложены должности в новом правительстве. Он также добавил, что и женщинам предложат принять участие в работе новой администрации страны.

Официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади, в свою очередь, сообщил, что верховный лидер радикального движения Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политзаключенных из всех тюрем Афганистана.

18 августа талибы заявили, что Афганистан точно не будет демократическим государством, а за день до этого потребовали у мирного населения сдать оружие и боеприпасы и издали акт о помиловании всех противников.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский Эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.