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Угрожавшего полиции ножом темнокожего мужчину задержали со стрельбой в Москве

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Сотрудники полиции пресекли неадекватное поведение вооруженного мужчины в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщили в пятницу, 20 августа, в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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В правоохранительные органы поступило сообщение, что на Самаркандском бульваре в районе дома 137А, корп. 1 мужчина ведет себя неадекватно и угрожает ножом окружающим.

Неадекватным мужчиной оказался темнокожий гражданин, который после прибытия полицейских отказался выполнять их требования бросить нож и сдаться и начал раздеваться, передает РЕН ТВ.

«На неоднократные требования прибывших на место происшествия полицейских о прекращении противоправных действий гражданин не реагировал. При попытке задержания повел себя агрессивно и угрожал ножом правоохранителям. Сотрудники полиции в соответствии с федеральным законом «О полиции» применили табельное оружие. Злоумышленник получил ранения и был задержан», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Задержанному оказали первую помощь, а затем доставили в медучреждение, сообщает телеканал «360». В пресс-службе отметили, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее, 13 августа, мужчина с кухонным ножом и гирей напал на полицейских в одном из дворов Уфы. Один из стражей порядка произвел предупредительный выстрел, однако мужчина не остановился. Для отражения нападения полицейский произвел выстрел в сторону нападавшего и ранил его в брюшную полость.

Раненому вызвали скорую помощь, его доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

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