Жителя Якутии обвиняют в убийстве жены и покушении на пасынка

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Намского района. Его обвиняют в жестоком убийстве жены и покушении на пасынка, рассказала ИА SakhaNews и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по республике Анна Колесник.

«Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, покушение на убийство двух лиц»)», — сообщила Колесник.

Убийство произошло в пятницу, 20 августа, в селе Ергелех. Фигурант «на почве внезапной неприязни» напал с ножом на свою жену 1957 года рождения и нанес ей колото-резаные ранения. На крики выбежал ее сын 2003 года рождения, которому тоже были нанесены несколько ножевых ударов.

Несовершеннолетнему удалось выбежать из дома, сейчас он находится в больнице. Его мама скончалась на месте происшествия.

После нападения злоумышленник поджег свой дом. Он также находится в больнице, но с признаками отравления угарным газом.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе следователя, следователя-криминалиста, руководителя следственного отдела. Расследование уголовного дела продолжается.