Канцлер ФРГ Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая в Москву 20 августа с официальным визитом, возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Канцлер Германии возложила венок с лентами в цветах немецкого флага к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После возложения прошла минута молчания, затем оркестр почетного караула исполнил гимн Германии.

Ранее в этот же день политик прилетела в Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путины. Данный визит Меркель в Россию станет ее последней поездкой в РФ в статусе канцлера ФРГ, так как на предстоящих в сентябре парламентских выборах политик не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

В настоящий момент российский лидер и канцлер Германии проводят переговоры в Кремле. Канцлер заявила, что считает правильным поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия. Путин во время встречи назвал ФРГ одним из основных партнеров России.

В ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов. Кроме того, Афганистан станет одной из тем переговоров канцлера ФРГ и президента РФ.

Это первая очная встреча лидеров стран с начала пандемии коронавируса. В последний раз Меркель посещала РФ с официальном визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.