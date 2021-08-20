Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия предоставляла Испании данные о пункте следования кораблей ВМФ
Общество
Режим ЧС введен в Марий Эл из-за лесных пожаров
Политика
В Госдуме назвали завистью слова Кулебы о Крымском мосте
Общество
Мурашко указал на увеличение числа случаев COVID-19 среди детей
Мир
В Афганистане появится новая Конституция
Экономика
Курс евро поднялся до 87 рублей впервые со 2 августа
Общество
Иностранным студентам разрешат въехать в Россию для продолжения обучения
Мир
Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
Мир
WSJ узнала о разногласиях Путина и Байдена по Афганистану

Канцлер ФРГ Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая в Москву 20 августа с официальным визитом, возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Канцлер Германии возложила венок с лентами в цветах немецкого флага к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После возложения прошла минута молчания, затем оркестр почетного караула исполнил гимн Германии.

Ранее в этот же день политик прилетела в Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путины. Данный визит Меркель в Россию станет ее последней поездкой в РФ в статусе канцлера ФРГ, так как на предстоящих в сентябре парламентских выборах политик не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

Ангела и демоны: кто займет пост Меркель
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Зеленых» может сойти с дистанции, считают эксперты

В настоящий момент российский лидер и канцлер Германии проводят переговоры в Кремле. Канцлер заявила, что считает правильным поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия. Путин во время встречи назвал ФРГ одним из основных партнеров России.

В ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов. Кроме того, Афганистан станет одной из тем переговоров канцлера ФРГ и президента РФ.

Это первая очная встреча лидеров стран с начала пандемии коронавируса. В последний раз Меркель посещала РФ с официальном визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021