ЦОДД проведет 400 уроков для школьников о безопасности на дорогах

В новом учебном году Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) проведет более 400 уроков для 10 тыс. школьников о правилах безопасности на дорогах. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Известий» 20 августа.

Отмечается, что специалисты ЦОДД на постоянной основе проводят уроки по безопасности движения для несовершеннолетних. Занятия направлены в первую очередь на пропаганду безопасного поведения на дорогах для детей и их родителей.

Детям расскажут о ПДД, дорожных знаках, светофорах, общественном транспорте и даже подарят светоотражатели.

1 июля стало известно, что на дорогах Москвы появятся еще 2 тыс. новых камер видеонаблюдения.

Новые камеры будут анализировать дорожную ситуацию в режиме реального времени и передавать изображения в Ситуационный центр ЦОДД. Уточняется, что качественная система видеообзора позволяет максимально точно оценивать трафик и причины возникновения заторов.