Северный флот приступил к слежению за маневрами НАТО в Норвежском море

Российские военные ведут наблюдение за силами НАТО, которые проводят маневры в Норвежском море. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

«Большой противолодочный корабль «Североморск» в настоящее время осуществляет контроль за силами ОВМС (Объединенные военно-морские силы) НАТО, задействованными в совместном неплановом учении по противовоздушной обороне, которое проходит в северо-восточной части Норвежского моря», — рассказали в пресс-службе.

По словам российских военных, в маневрах НАТО в том числе принимает участие эсминец управляемого ракетного оружия «Арли Бёрк» (USS Arleigh Burke) ВМС США, совершивший переход в период с 10 по 16 августа из базы Рота (Испания) в акваторию Норвежского моря.

«Силы и средства Северного флота продолжают мероприятия по контролю за деятельностью кораблей ОВМС НАТО в северо-восточных районах Атлантики», — отметили в Северном флоте.

В июле замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов рассказал, что военнослужащие НАТО отрабатывали в ходе многонациональных учений Defender Europe 2021 преодоление российских защитных зон в черноморском и балтийском регионах. Как он напомнил, учение стало крупнейшим со времен холодной войны, а участие в нем приняли военные из 26 стран.

Ранее, 23 июня, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что активность НАТО у границ России значительно возросла и носит провокационный характер. По его словам, на фоне развала системы контроля над вооружениями НАТО предпринимаются шаги по продвижению инфраструктуры к российским границам. Также Герасимов заявил, что США выходят из договоров, чтобы устранить любые ограничения в развитии своих вооружений.

В июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.