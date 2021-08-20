Бешеный енот напал на жительницу Амурской области

В селе Круглом Белогорского округа Амурской области выявлен случай бешенства у енота. Зараженное животное укусило местную жительницу, сообщается на странице в Instagram окружной администрации.

«Я хотела его выгнать из-под крыльца, он меня укусил за руку. Укус небольшой был. Оказалось, это енот, до этого никогда их не видела в нашем селе», — цитирует пострадавшую сельчанку Амурская служба новостей.

Прибывшие специалисты изловили животное и увезли. Результаты экспертизы показали, что енот был заражен бешенством. Пострадавшая амурчанка от госпитализации отказалась.

Специалисты напоминают, что инфицирование бешенством происходит через слюну заболевших животных. Она может попасть в раны при укусе или на слизистые оболочки. Инкубационный период заболевания составляет 14–60 дней.