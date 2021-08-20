Проверку организовали после смертельного наезда на ребенка в Приангарье

Прокуратура организовала проверку по факту смертельного наезда на четырехлетнего велосипедиста под Иркутском. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Авария произошла в четверг, 19 августа, в селе Малая Еланка. По предварительным данным, 73-летняя водитель ВАЗ-2115 допустила наезд на четырехлетнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде.

Ребенок получил травмы и был доставлен в медучреждение, где позже скончался, пишет ИА IrkutskMedia.

По данным регионального ГУ МВД, ребенок в момент наезда находился без сопровождения взрослых. Он возвращался домой с детской площадки.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также условий проживания погибшего мальчика. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

17 августа трехлетний ребенок пострадал в ДТП на юго-западе Москвы. Водитель легкового автомобиля Opel сбил его на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчик в это время был с мамой. Его госпитализировали.