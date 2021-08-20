Аналитик прокомментировала призыв ФРГ к переговорам с РФ о поставках водорода

Не исключен вариант, при котором произведенные в России объемы экологичного водородного топлива к 2030 году сразу же законтрактуют Китай и другие страны Азии — поэтому не факт, что Европа выиграет от перехода на водородное топливо. Об этом заявила «Известиям» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, коммнентируя призыв бундестага к переговорам с Москвой о поставках водорода по газопроводу «Северный поток – 2» в пятницу, 20 августа.

Ранее в этот же день глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что водород, который в будущем может поступать из России по СП-2, пригодится Германии для достижения энергетических целей. Он отметил, что этот газопровод можно было бы переоборудовать для транспортировки водорода, добавив, что нужно как можно скорее заговорить с Мосвой о будущих поставках этого ресурса.

«Вполне возможно, что для целей экспорта из РФ водородного топлива в Европу пригодится уже построенная газовая инфраструктура, которая будет подготовлена к транспортировке этого нового топлива, как «Северный поток – 2», — сказала Мильчакова.

Она рассказала, что Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует начало массового производства в мире голубого водорода не ранее 2030 года. А с производством еще более чистого экологически зеленого водорода придется подождать примерно еще 10 лет. Так что Эрнст, по ее словам, в своих предсказаниях забегает очень далеко вперед.

С другой стороны, это заявление, возможно, является ответом на критику германской партии «Зеленых», считающих, что природный газ хоть и более чистое топливо, чем уголь, но и более «грязное», чем водород, отметила она.

В Минэнерго России прогнозируют, что рынок водородного топлива создаст для страны к 2050 году такие же возможности, как сегодня создает рынок природного газа. К 2050 году РФ может поставлять на мировой рынок от 7,9 до 33,4 млн т экологически чистого водородного топлива.

Ранее, 17 августа, корреспондент Handelsblatt Ева Фишер сообщила, что наиболее труднопреодолимым препятствием для реализации «Северного потока – 2» может быть газовая директива Евросоюза. Она также заявила о настороженном отношении к проекту в Европарламенте и партии «Зеленые», выступающей против газопровода. Если после сентябрьских выборов в бундестаг представители этой политсилы войдут в коалиционное правительство, с трубопроводом будет разбираться кабинет министров ФРГ, который уже не будет так сплоченно отстаивать проект, как Ангела Меркель. Фишер указала, что кандидат на пост канцлера от этой партии Анналена Бербок относится к проекту резко отрицательно.

В июле в интервью газете Handelsblatt исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что СП-2 через 10 лет может быть пригоден к поставкам водорода по одной или двум веткам. По его словам, строительные работы в рамках проекта могут завершиться в августе. Принять проект в эксплуатацию собираются уже в этом году. Строительство газопровода завершено на 99%.

В декабре 2020 года Клаус Эрнст заявил «Известиям», что ФРГ планирует остановить пользование ископаемым топливом, но для «зеленой» энергетики какое-то время будут нужны поставщики — как минимум «зеленого» водорода и CO2-нейтрального топлива из возобновляемых источников энергии. В связи с этим он назвал «крайне перспективным» будущее сотрудничество с Россией в области энергетики.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского с целью прямых поставок газа в Европу. Экспортный газопровод обладает совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.