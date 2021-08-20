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Шесть зданий сгорели при сельском пожаре в Астраханской области

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Крупный сельский пожар ликвидировали в Ахтубинском районе Астраханской области. От огня пострадали шесть строений.

Возгорание произошло в селе Успенка в дневное время 19 августа. По данным МЧС, огонь охватил три садовых дома и три хозяйственные постройки. Об этом сообщает «Астрахань 24».

В ликвидации пожара участвовали сотрудники МЧС, муниципальной пожарной команды и Успенского сельсовета. Площадь возгорания составила 216 кв. м. По предварительным данным, причиной горения стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Вечером 18 августа жилой дом в Рязанской области пострадал от пожара при ударе молнии. Огонь уничтожил кровлю жилого дома. По факту возгорания проводится проверка.

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