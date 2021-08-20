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Глава «Росатома» рассказал о роли советских ученых в сохранении мира на земле

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Советские ученые, создавшие в 1940–1950-х годах атомную отрасль в стране, сохранили мир на земле, считает генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Такое мнение он выразил в ходе своего выступления на марафоне науки и технологий Homo Science.

Глава «Росатома» заявил, что главная задача нынешнего поколения заключается в том, чтобы «быть полностью достойными отцов-основателей, которые обеспечили независимость и суверенитет нашей страны».

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При этом Лихачев отметил, что атомная наука пока еще считается молодой, и призвал как можно активнее изучать ее, а также рассказал о ее направлениях, таких как ядерная медицина, материаловедческие направления и энергетические космические установки.

«Не менее важно и сегодняшнее технологическое применение этих знаний для нашей базовой задачи — обеспечения обороноспособности, являющейся одной из ключевых составляющих энергетической независимости», — сказал он.

Гендиректор «Росатома» также обратил внимание на то, что в целом не менее 20% электроэнергии в РФ вырабатывается на атомных станциях, а в центральной части страны — примерно 40%.

4 августа сообщалось, что за 2020 год «Росатом» выработал рекордные 215,7 млрд кВт·ч электроэнергии. Глава организации Алексей Лихачев обратил внимание на то, что собственные инвестиции «Росатома» в свои проекты по итогам 2021 года могут превысить 400 млрд рублей.

Ранее, 27 июля, стало известно, что «Росатом» приступил к сооружению исследовательского реактора в Боливии. В госкорпорации отметили, что проект уникален. Реактор будет расположен на площадке, находящейся на высоте 4 тыс. м над уровнем моря.

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