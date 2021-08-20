Ремонт дорог в Липецкой области обойдется в 2,5 млрд рублей в 2021 году

В Липецкой области определены подрядчики, которые займутся ремонтом дорог в 2022 году. Общая стоимость контрактов составила порядка 2,5 млрд рублей.

Тендер на ремонт дорог объявило Дорожное агентство Липецкой области. Начальная максимальная стоимость всех контрактов составляла около 3 млрд рублей. В ходе торгов участники снизили стоимость работ. Три контракта распределили между двумя подрядчиками. Об этом сообщает GOROD48.

Дорожные работы первой и третьей очередей будет выполнять ОГУП «Липецкдоравтоцентр». За ремонт 18 дорог подрядчик получил свыше 1,7 млрд рублей. В торгах на ремонт дорог второй очереди победила тамбовская компания «Аркс7». На ремонт девяти участков будет выделено почти 852,6 млн рублей.

Все дорожные работы будут завершены к ноябрю 2022 года.