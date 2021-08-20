WSJ: Путин на встрече с Байденом выступал против военного присутствия США в Средней Азии

Президент России Владимир Путин был против размещения войск США в странах, соседствующих с Афганистаном. Свое мнение российский лидер высказал на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Об этом 19 августа пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Автор статьи Майкл Гордон считает, что подобная позиция продиктована стремлением Кремля сохранить свои позиции в странах Центральной Азии. Таким образом в том числе ограничиваются возможности США по использованию беспилотников.

«Президент России Владимир Путин во время встречи на высшем уровне 16 июня с президентом Байденом выступил против какой-либо роли американских войск в странах Азии. Это подрывает усилия вооруженных сил США по борьбе с новыми террористическими угрозами после ухода из Афганистана», — считает журналист.

Также источники сообщили, что Путин сказал Байдену о том, что Китай тоже выступает против любого военного присутствия США в Азии.

Путин и Байден встретились в Женеве 16 июня. По итогам переговоров было принято совместное заявление по стратегической стабильности. Кроме того, стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ситуация в Афганистане осложнилась на фоне вывода военного контингента США из региона после 20 лет присутствия. Вывод войск начался в мае, его планируют полностью завершить к концу августа.

15 августа в столицу Афганистана Кабул вошли боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ). Они объявили о намерении создать Исламский Эмират Афганистан и отвергли формирование коалиционного правительства. Кроме того, они потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани, в свою очередь, ушел в отставку и покинул страну.