Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия предоставляла Испании данные о пункте следования кораблей ВМФ
Общество
Режим ЧС введен в Марий Эл из-за лесных пожаров
Политика
В Госдуме назвали завистью слова Кулебы о Крымском мосте
Общество
Мурашко указал на увеличение числа случаев COVID-19 среди детей
Мир
В Афганистане появится новая Конституция
Экономика
Курс евро поднялся до 87 рублей впервые со 2 августа
Общество
Иностранным студентам разрешат въехать в Россию для продолжения обучения
Мир
Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
Мир
WSJ узнала о разногласиях Путина и Байдена по Афганистану

Тело утонувшего в Амуре мужчины обнаружили спасатели Комсомольска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) спасатели обнаружили тело утонувшего в реке мужчины. По предварительным данным, он выпал за борт маломерного судна.

Как рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, утром 20 августа сотрудники поисково-спасательного отряда были направлены на поиски мужчины 1971 года рождения, пропавшего на Амуре.

Тело погибшего удалось обнаружить в ходе осмотра акватории и береговой черты. Его извлекли на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.

По предварительной информации следственных органов, мужчина выпал за борт маломерного судна на одной из проток. Причины произошедшего устанавливаются.

11 августа в пресс-службе МЧС России рассказали «Известиям», что с начала июня в России произошло свыше 1,6 тыс. несчастных случаев на воде, при этом погибли 995 человек, в том числе 208 детей. Жертв могло быть больше: спасателям удалось помочь 358 утопающим, подчеркнули в министерстве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021