Тело утонувшего в Амуре мужчины обнаружили спасатели Комсомольска

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) спасатели обнаружили тело утонувшего в реке мужчины. По предварительным данным, он выпал за борт маломерного судна.

Как рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, утром 20 августа сотрудники поисково-спасательного отряда были направлены на поиски мужчины 1971 года рождения, пропавшего на Амуре.

Тело погибшего удалось обнаружить в ходе осмотра акватории и береговой черты. Его извлекли на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.

По предварительной информации следственных органов, мужчина выпал за борт маломерного судна на одной из проток. Причины произошедшего устанавливаются.

11 августа в пресс-службе МЧС России рассказали «Известиям», что с начала июня в России произошло свыше 1,6 тыс. несчастных случаев на воде, при этом погибли 995 человек, в том числе 208 детей. Жертв могло быть больше: спасателям удалось помочь 358 утопающим, подчеркнули в министерстве.