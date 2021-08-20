На Украине рухнул огромный флагшток на Lexus чиновника

В расположенном на юге Украины городе Херсоне упал огромный флагшток с гербом, установленный к Дню независимости страны. Об этом сообщает в пятницу, 20 августа, издание «Страна.ua».

При этом флагшток рухнул и раздавил припаркованный под ним автомобиль премиального класса Lexus. Машина принадлежала чиновнику, ответственному за установку постройки. Lexus, по информации издания, не находился в декларации чиновника.

Отмечается, что стоимость флагштока-рекордсмена составила около 8 млн гривен (около 22,5 млн рублей). Падение флага уже расследуют правоохранители.

Житель города Cеpгей Ильин, ставший свидетелем происшествия, рассказал в Facebook, что пострадавших при инциденте не было.

Ранее, 1 июля, экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответы региональных администраций и сообщения в СМИ рассказала, что власти Украины планируют потратить более 170 млн гривен (456 млн рублей) на закупку гигантских флагов к юбилею независимости страны.

18 августа директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что экономика Украины деградировала за 30 лет независимости. Он обратил внимание на то, что в 1991 году страна находилась на 520-м месте в мире по уровню ВВП на душу населения. Это было выше стран Центральной Европы. А в 2020 году Украина откатилась на 91-е место.

2 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что для экономики Украины обернулся катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Парламентарий указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для Украины бесследно.