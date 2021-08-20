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Путин встретится с президентом Казахстана в Москве 21 августа

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Президент России Владимир Путин 21 августа встретится в Москве со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым и обсудит с ним ситуацию в Афганистане. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры обсудят ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Кроме того, стороны рассмотрят ряд актуальных проблем региональной повестки дня, отметили в Кремле.

Путин уже обсудил ситуацию с захватом власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещено в РФ) с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги, иранским лидером Эбрахимом Раиси и своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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