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Защита Уилана подала ходатайство о его переводе в США для отбытия наказания

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Защита осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана подала ходатайство в Московский городской суд о его переводе в Соединенные Штаты для отбытия наказания. Об этом 20 августа сообщила «Известиям» его адвокат Ольга Карлова.

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«Мы с адвокатом Владимиром Жеребенковым подали сегодня ходатайство в Московский городской суд, в котором просим вынести решение о передаче Уилана для отбытия наказания в Соединенные Штаты Америки», — рассказала она.

По словам Карловой, защита просит, чтобы отбывающий наказание Уилан лично присутствовал на рассмотрении ходатайства.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года. Подробности дела следствие не раскрывает. Сам американец в своем последнем слове не признал вину.

В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам тюрьмы за шпионаж. В тот же день госсекретарь США Майк Помпео выступил с требованием немедленно освободить американца.

В конце мая того же года прокурор попросил для американца 18 лет лишения свободы. В последнем слове иностранец заявлял о своей невиновности и просил его оправдать. Защита настаивала, что Уилан стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой якобы было фото из туристической поездки.

8 августа брат американца Дэвид Уилан сообщил, что Пол Уилан освобожден из штрафного изолятора (ШИЗО), где провел время заключения, без последствий.

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