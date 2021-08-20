Активы проекта-банкрота «Белый сад» под Белгородом продадут

На торги планируют выставить активы обанкротившегося белгородского инвестора садового проекта ООО «Белый сад». Начальная стоимость — 698,7 млн рублей, сообщает конкурсный управляющий Евгений Ехлаков.

Производственный комплекс находится в селе Андреевка Прохоровского района. Его хотят продать единым лотом. 2,7% имущества заложено Национальному банку «Траст», 92,26% активов не обременены залогом. Самым дорогостоящим объектом является яблоневый сад, который оценивается в 435,4 млн рублей.

Как напоминает ИА «Абирег», процедуру банкротства компании инициировало ПАО Банк «Возрождение». До 2016 года она вместе с банком принадлежала агрохолдингу «Белая птица» братьев Ананьевых.

В апреле прошлого года в отношении «Белого сада» было введено наблюдение, а в январе этого года – конкурсное производство.