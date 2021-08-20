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Лукашенко оценил общественно-политическую ситуацию в Белоруссии

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Общественно-политическая ситуация в Белоруссии во многом стабилизировалась, но остается непростой. Об этом в пятницу, 20 августа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Белорусский лидер отметил, что расслабляться не приходится, вспомнив про протесты оппозиции в прошлом году.

«Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу: если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там — очумевшие, обезумевшие, заблудшие — не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать — перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами», — приводит его слова в ходе церемонии вручения наград представителям силовых структур агентство «БелТА».

Ранее, 9 августа, Лукашенко заявил, что на протестах, прошедших в стране в прошлом году, мирными акциями «не пахло». Он рассказал, что лично отдавал команды по наведению порядка во время протестных акций после президентских выборов в стране. В связи с этим он призвал общественность не искать виновных.

Помимо прочего, белорусский президент заявил, что не проводил в стране репрессий в ходе протестов, а принял правила игры «бандитов», которые под руководством спецслужб США вторглись в республику с территории Польши и других стран.

Ранее, 28 июля, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела встречу с американским лидером Джо Байденом. После беседы она заявила, что призвала американского лидера помочь сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии».

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Лукашенко, начались акции протеста. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее сторонники не признали результаты голосования. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной. Сама Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

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