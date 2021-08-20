Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Корабли РФ встали на якорь близ Алжира из-за недопуска в испанскую Сеуту
Мир
Японскому принцу показывали секретный фильм о создании биооружия в стране
Мир
Зеленский рассказал о разочаровании Киева из-за отказа ФРГ поставлять оружие
Мир
Пушков рассказал о рухнувшей власти США в Афганистане
Спорт
В FIG отказались предоставить протоколы по итогам судейства сестер Авериных
Экономика
Курс евро поднялся до 87 рублей впервые со 2 августа
Общество
Иностранным студентам разрешат въехать в Россию для продолжения обучения
Политика
Переговоры Путина и Меркель начались в Москве
Мир
WSJ узнала о разногласиях Путина и Байдена по Афганистану

В МИД РФ возмутились заявлениями Японии о принадлежности Южных Курил

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в выступлениях японского руководства в очередной раз не нашлось слов раскаяния и признания ответственности за развязывание Второй мировой войны.

Речь идет о мероприятии по случаю «Дня поминовения павших в войне и мольбы о мире», которое прошло 15 августа в Японии.

Штатная провокация: Вашингтон хочет рассорить Токио с Москвой
Американские военные опасаются, что новый японский премьер изменит курс в отношениях с Россией

«Вместо этого вновь звучали двусмысленные выражения «сильной скорби в связи с невосполнимой утратой многочисленных жизней», которые относились исключительно к своим соотечественникам без упоминания миллионов погибших от рук японских милитаристов в Китае, Корее, государствах Юго-Восточной Азии, не говоря уже о советских людях», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в пятницу, 20 августа.

Официальный представитель МИД России с возмущением отметила, что в Японии продолжают высказываться беспочвенные обвинения в адрес СССР и России в якобы противоправном характере вступления страны в войну «в нарушение Советско-японского пакта о нейтралитете» и «нелегитимной оккупации» Южных Курил.

В связи с этим Захарова призвала Японию к проверке единственной верной оценки событий и итогов Второй мировой войны в официальны документах. В частности, в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года, а также в материалах Токийского и Хабаровского судебных процессов.

Ранее, 4 июня, президент России Владимир Путин заявил, что японская позиция очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах Курильской гряды. Он также добавил, что после возобновления переговоров речь шла именно двух островах, однако позиция Японии вновь изменилась и речь пошла о четырех островах. Однако Россия и СССР никогда с этим не соглашались, подчеркнул Владимир Путин.

23 мая японское агентство Kyodo опубликовало рассекреченные документы, касавшиеся того, что СССР якобы намеревался передать два из четырех островов Курильской гряды. Указывалось, что политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза рассматривало меры по улучшению отношений с Японией 3 августа 1972 года. В частности, был составлен проект мирного договора.

29 мая российский МИД прокомментировал данную информацию, заявив, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не заключили мирный договор из-за притязаний Токио на четыре острова Курил, хотя по итогам войны они перешли СССР.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021