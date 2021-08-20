В МИД РФ возмутились заявлениями Японии о принадлежности Южных Курил

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в выступлениях японского руководства в очередной раз не нашлось слов раскаяния и признания ответственности за развязывание Второй мировой войны.

Речь идет о мероприятии по случаю «Дня поминовения павших в войне и мольбы о мире», которое прошло 15 августа в Японии.

«Вместо этого вновь звучали двусмысленные выражения «сильной скорби в связи с невосполнимой утратой многочисленных жизней», которые относились исключительно к своим соотечественникам без упоминания миллионов погибших от рук японских милитаристов в Китае, Корее, государствах Юго-Восточной Азии, не говоря уже о советских людях», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в пятницу, 20 августа.

Официальный представитель МИД России с возмущением отметила, что в Японии продолжают высказываться беспочвенные обвинения в адрес СССР и России в якобы противоправном характере вступления страны в войну «в нарушение Советско-японского пакта о нейтралитете» и «нелегитимной оккупации» Южных Курил.

В связи с этим Захарова призвала Японию к проверке единственной верной оценки событий и итогов Второй мировой войны в официальны документах. В частности, в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года, а также в материалах Токийского и Хабаровского судебных процессов.

Ранее, 4 июня, президент России Владимир Путин заявил, что японская позиция очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах Курильской гряды. Он также добавил, что после возобновления переговоров речь шла именно двух островах, однако позиция Японии вновь изменилась и речь пошла о четырех островах. Однако Россия и СССР никогда с этим не соглашались, подчеркнул Владимир Путин.

23 мая японское агентство Kyodo опубликовало рассекреченные документы, касавшиеся того, что СССР якобы намеревался передать два из четырех островов Курильской гряды. Указывалось, что политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза рассматривало меры по улучшению отношений с Японией 3 августа 1972 года. В частности, был составлен проект мирного договора.

29 мая российский МИД прокомментировал данную информацию, заявив, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не заключили мирный договор из-за притязаний Токио на четыре острова Курил, хотя по итогам войны они перешли СССР.