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Минприроды предложило запретить 28 видов одноразовых товаров в России

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Минприроды РФ направило в Минпромторг предложение по запрету использования 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил глава министерства Александр Козлов.

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«Есть некоторая номенклатура, которая трудноизвлекаемая или не перерабатывается вообще <…> Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию», — сказал Козлов в эфире телеканала «Россия-24».

Отмечается, что в список вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, крышки от стаканов, приборы, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из термопластичного полиэфира (ПЭТ), коробки, пачки для табачной продукции и другие.

По словам Козлова, министерство ставит себе задачу отказаться за несколько лет от данной группы товаров.

«Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной», — заключил глава Минприроды РФ.

28 мая вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что власти в РФ готовят запрет на использование неперерабатываемых материалов, в частности, ватных палочек и пластиковой посуды. Она также уточнила, что в оборот планируется вовлекать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Благодаря этому объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, отметила вице-премьер.

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