Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным

У канцлера ФРГ Ангелы Меркель в самом начале переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 20 августа зазвонил телефон.

Во время приветственного слова Путина зазвучала мелодия звонка. Меркель достала из кармана мобильный телефон и выключила его, либо перевела в беззвучный режим. Президент России, сделав вид, что ничего не произошло, продолжил свою речь.

Меркель прилетела в Москву ранее в этот день и возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

На переговорах канцлер ФРГ заявила, что считает правильным поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия. По ее словам, сторонам есть что обсудить: двусторонние отношения и вопросы международной повестки дня, среди которых прошедшая конференция по Ливии и Афганистану.

Путин во время встречи назвал ФРГ одним из основных партнеров России. Немецкий политик же заявила, что это ее прощальный визит и сторонам есть, что обсудить.

Российский лидер подчеркнул, что есть много вопросов, которые требуют обсуждения в личном формате, поэтому визит Меркель не только прощальный, но и деловой.

Ранее в этот же день в пресс-службе Кремля сообщили, что на предстоящих переговорах Путин и Меркель обсудят, в том числе, сотрудничество двух стран. Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных международных и региональных вопросов. Отмечалось, что это будет первая очная встреча политиков с начала пандемии коронавируса.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 18 августа сообщал, что одной из тем переговоров канцлера ФРГ и президента РФ станет ситуация в Афганистане.

Последний раз канцлер ФРГ посещала РФ с официальным визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи. В 2018 году она объявила, что в борьбе за пост канцлера участвовать больше не будет. И после очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре этого года, получившая большинство партия сформирует правительство уже с новым главой.