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В Госдуме назвали завистью слова Кулебы о Крымском мосте

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Слова главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о Крымском мосте — это зависть. Министр неоднократно делал «лживые» и «пропагандистские» заявления. Такое мнение 20 августа высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«То, что Кулеба рассказывает про Крымский мост — лишь зависть, потому что никто из киевских союзников, да и страны близлежащих регионов не смогли построить или даже задумать столь грандиозное сооружение, которое отвечает не только логистике транспортной системы, но и стратегическим интересам», — рассказал Бальбек «РИА Новости».

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Бальбек отметил, что Россия считает Черное море — стратегическим регионом и не собирается выходить оттуда.

«Превращение Крыма в определенной степени в хорошо вооруженный регион вызвано необходимостью по причине агрессивного поведения Украины и ее союзников», — добавил депутат ГД.

Кроме того, Бальбек высказал мнение, что в своих высказываниях о России Кулеба давно загнал себя в угол как политик.

«Сегодня это не фигура, это лишь магнитофон, на который записывают нужные слова, а Кулеба, с которого, впрочем, взятки гладки, их воспроизводит перед общественностью», — заключил депутат.

Ранее в пятницу в интервью украинскому СМИ Кулеба назвал неразрешимой ситуацию, сложившуюся в результате строительства Крымского моста. Он отметил, что Россия может полностью перекрыть Керченский пролив, так как контролирует территорию.

По его мнению, необходима новая стратегия действий черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии в Черном море. Он добавил, что тема Черного моря сейчас одна из ключевых в украинской внешней политике.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах реализации в стране к 2035 году большой программы по развитию Военно-морского флота. По его словам, в государстве создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров.

В Киеве неоднократно звучали угрозы в адрес Крымского моста. Их суть сводилась к тому, что создаваемая на Украине крылатая ракета «Нептун» якобы способна уничтожить переправу.

В свою очередь, первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов заявлял, что звучащие с украинской стороны угрозы в адрес Крымского моста в основной массе не более чем популизм.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение. В конце 2019 года прошла торжественная церемония открытия железнодорожного движения, первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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