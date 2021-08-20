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Мэра Киева Кличко вызвали в СНБО

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Мэр Киева Виталий Кличко был вызван в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Как передает агентство УНН, заседание состоится уже в пятницу, 20 августа.

Вместе с тем спикер Верховной рады страны Дмитрий Разумков отметил, что вопрос об увольнении Кличко с поста градоначальника в предварительном списке тем для обсуждения не значится.

«Среди вопросов, которые были предварительно отмечены, вопроса о смене главы Киевской государственной горадминистрации нет», — сказал Разумков.

«В Кличко не вижу человека, способного повести за собой страну»
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При этом спикер допустил, что в повестке дня могут появиться изменения.

18 августа сообщалось, что Кличко заявил о желании украинских властей испортить ему репутацию. Он отметил, что в скором времени все обвинения в его адрес «лопнут как мыльный пузырь».

18 августа на фоне слухов о своей возможной отставке мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на него совершается политически мотивированное давление, и его вскоре могут заменить на «залетного» ставленника.

Таким образом он отреагировал на начатое уголовное производство по хищению средств, выделенных на строительство Подольского мостового перехода, в рамках которого в служебных помещениях департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия и ряда подрядных организаций были проведены обыски.

18 мая вооруженные люди в шлемах пришли с обысками в дом, где проживает Кличко. Самого градоначальника в тот момент не было в квартире, однако он рассказал, что камеры видеонаблюдения показали, как силовики поднялись к нему на этаж и стучали в дверь.

Кличко заявил, что инцидент с обысками у его соседей является психологическим давлением со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в квартире, где проводят следственные действия, живут пожилые люди. Также он отметил, что не находится в конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако в их отношениях порой возникают обострения.

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