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Путин и Меркель проводят пресс-конференцию по итогам встречи. Трансляция

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали совместную пресс-конференцию по итогам прошедших в Москве переговоров.

О прибытии Меркель в Москву сообщалось ранее в этот же день. Встреча Меркель и Путина стала первой с начала пандемии коронавируса. Переговоры политиков начались в 14:07.

Путин назвал Германию одним из основных партнеров России. В свою очередь, канцлер заявила, что считает правильным поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия.

В ходе разговора канцлер ФРГ заявила, что это ее прощальный визит и сторонам есть что обсудить. В 2018 году Меркель объявила, что в борьбе за пост канцлера участвовать больше не будет. И после очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре этого года, получившая большинство партия сформирует правительство уже с новым главой.

Последний раз Меркель посещала РФ с официальным визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.

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