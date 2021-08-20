Президент Монголии примет участие в ВЭФ–2021

Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух примет участие в онлайн-формате в пленарном заседании VI Восточного экономического форума, которое состоится 3 сентября с.г.

«В 2021 году отмечается 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Уверен, что участие главы монгольского государства в Восточном экономическом форуме будет иметь практическое значение для расширения двустороннего сотрудничества и станет новым шагом в развитии партнерства наших стран», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Делегация Монголии традиционно принимает участие в мероприятиях деловой программы ВЭФ. Кроме того, монгольские спортсмены регулярно выступают на Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России Владимира Путина в рамках спортивной программы Форума.

Напомним, что в рамках деловой программы VI Восточного экономического форума состоится международная конференция, которая будет посвящена 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.