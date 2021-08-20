Режим ЧС вновь ввели в Сарове

В Сарове Нижегородской области вечером 19 августа вновь ввели режим ЧС. Причина — лесные пожары. Огонь распространяется из-за жары и порывистого ветра. Несколько очагов зафиксировано в городе, на территории ЗАТО.

На месте работают два пожарных поезда, вертолет Ми-8 и самолет Ил-76. С огнем ведут борьбу 32 спасателя и 22 единицы техники. Движение поезда Саров–Москва приостановлено, пишет ИА «НьюсНН».

В предыдущий раз режим ЧС в Сарове вводили 7 августа. Пожар перешел частично в город из Мордовского заповедника. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, и 14 августа режим ЧС отменили.