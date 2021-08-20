В МИД Испании заявили, что российским кораблям не отказывали во входе в порт Сеуты

Два корабля Военно-морского флота РФ 20 августа встали на якорь в 46 км от побережья Алжира из-за запрета испанских властей на заход в порт Сеуты, пишет 20 августа «Интерфакс».

Речь идет о большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков» и спасательном буксирном судне «Алтай», принадлежащих Северному флоту РФ.

Всего на бортах российских военных кораблей находятся более 350 членов экипажа. Об их дальнейших действиях не сообщается. В Минобороны России ситуацию не комментировали.

Накануне МИД Испании не согласовал заход российских судов в гавань. В ведомстве объяснили, что допуск кораблям ВМФ РФ был предоставлен, однако Москва не предоставила необходимую документацию в ответ на запрос перед заходом в порт.

При этом посольство России в Испании опровергло заявление МИД королевства. Как уточнили в дипломатическом ведомстве, требуемые властями Испании сведения были оперативно предоставлены, пишет «РИА Новости».

Бывший заместитель генсека ООН, дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с «Известиями» указал на то, что хотя Мадрид не нарушил ничего с точки зрения международного права, ситуация выглядит как ужесточение политики.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой в ​​период с 2010 по 2016 год. Тогда в порт заходило около 60 военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек, пишет «Газета.ру».

Как напоминает издание El Pais, свое недовольство данным фактом выражала Великобритания, чья военная база находится близ Сеуты в Гибралтаре. В связи с этим заход кораблей был приостановлен ​​в октябре 2016 года.