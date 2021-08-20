На Украине создадут рабочую группу для противодействия СП-2

На Украине создают рабочую группу для наработки предложений по противодействию запуска газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на письма премьера Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака.

Так, Украиной предполагается создание целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз, «которые могут появиться после запуска «Северного потока – 2».

Отмечается, что в рабочую группу планируется включить вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську. Кроме того, для наработки предложений в группе будет участвовать министр энергетики Герман Галущенко.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию вокруг газопровода «Северный поток – 2» с плохим кино. Он констатировал, что введение трубопровода в эксплуатацию будет наносить Киеву ущерб в размере минимум $2 млрд в год.

17 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Запада сорвать строительство «Северного потока – 2» обречены на провал. По словам Лаврова, СП-2 достроен «практически уже до последней мили».

11 августа немецкая энергетическая компания Uniper заявила, что риски незавершения строительства «Северного потока – 2» снизились после сделки США и Германии.

За день до этого сообщалось, что строительство морского участка первой нитки газопровода было завершено. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. Строительство трубопровода планируется завершить 23 августа.