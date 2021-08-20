Риелтор оценила предлагаемый ГД проект о штрафах за шумных арендаторов жилья

Законопроект, внесенный в Госдуму в мае этого года, предлагающий штрафовать хозяев квартир за шумных съемщиков, является нерабочим, так как в России нет исполнительного органа, который бы отслеживал жалобы жильцов и выезжал на место для решения проблемы. Об этом заявила «Известиям» глава агентства недвижимости «ТрендХаус» Ксения Аверс в пятницу, 20 августа.

Ранее в этот же день «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы» сообщило, что покупка жилья для сдачи в аренду может стать нецелесообразной для инвестиций, если государство возложит на хозяев недвижимости ответственность за поведение арендаторов. Риелторы указывали, что изменения ожидают рынок, если арендный бизнес придется зарегистрировать как ИП (индивидуальное предпринимательство).

«По факту, будет также, как сейчас работает полиция. Они не выезжают, отправляют к участковому, тот пишет отписку, и все продолжают шуметь. Процедура не изменится от того, проживает [в квартире] арендатор или собственник», — считает Аверс.

Она допустила, что власти могут ввести повышенное налогообложение для собственников жилья на вторую и последующие квартиры, о чем уже давно говорят, по аналогии с налогом на роскошь. Специалист назвала эту инициативу «более реальной».

Она отметила, что это уменьшит доходность от сдачи в аренду, но сдавать жилье все равно будет выгодно, поскольку недвижимость растет в цене. Даже если ставки будут падать, граждане не перестанут вкладываться в недвижимость и, например, будут приобретать зарубежное жилье. Она рассказала, что сейчас лидером по росту доходности от недвижимости является Дубай.

«Также можно приобретать зарубежные фонды по недвижимости, в этом случае риски доходности диверсифицированы за счет большого количества объектов в портфеле», — добавила она.

По словам адвоката, председателя коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольги Сулим, ранее покупка жилья для сдачи в аренду считалась хорошим способом инвестирования, но вскоре такое приобретение может стать нецелесообразным из-за того, что государство готово возложить финансовую ответственность на собственников недвижимости, если арендаторы ведут себя недостойно.

Она отметила, что если вырастет налоговое бремя, арендодателю придется поднять стоимость арендной платы. Если собственнику квадратных метров при этом придется зарегистрироваться как ИП, встанет вопрос о том, какую прибыль он тогда получит.

«Тем не менее, на рынке жилья происходят постоянные изменения, и мы их замечаем, подстраиваемся под них, ведь это лучшая покупка, в которую можно инвестировать», — добавила адвокат.

Сулим рассказала, что на данный момент доходность от сдачи жилья в аренду составляет 6–7%. Если этот показатель опустится ниже, людям будет проще отказаться от покупки жилья и положить деньги на депозит в банк. Она утверждает, что так считают «многие специалисты по недвижимости».

Говоря о майском проекте от Госдумы, которым хотят дополнить Жилищный кодекс России — статьей 17.1 «Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах», юрист отметила, что проблема с поведением соседей должна решаться на уровне арендатора и арендодателя и соседи страдать не должны.

Законопроект предлагает штрафовать хозяев квартир за шумных съемщиков, которые регулярно нарушают режим тишины. Если такое происходит, соседи смогут пожаловаться арендодателю. Тот должен будет уладить проблему или расторгнуть договор с арендаторами. Если шум не прекратится, хозяина жилья оштрафуют. Депутаты одобрили идею, но предложили доработать документ.

Право на спокойный отдых защищено и действующим законодательством. В Москве запрещено шуметь с 23:00 до 07:00 и с 13:00 до 15:00. В Санкт-Петербурге — с 22:00 до 8:00. Время тишины может отличаться в зависимости в разных регионах.