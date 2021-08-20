Паллиативная служба онкодиспансера в Самаре получила три новые машины

Самарский областной клинический онкологический диспансер получил три автомобиля для работы бригад отделения паллиативной помощи. Работа будет организована по принципу выездной службы стационара.

По словам заведующего консультативным отделением № 1 Андрея Копылова, по-прежнему сохраняется доля пациентов с запущенными случаями заболевания, которые поздно обращаются за медицинской помощью. Их направляют в отделение паллиативной помощи. Наиболее оптимальной была признана работа по принципу выездной службы стационара. Специалисты на дому оказывают медицинскую помощь пациентам, а также психологическую и социальную поддержку близким пациента. Об этом пишет НИА «Самара».

В штате отделения есть три врачебные и две сестринские бригады. Отделение получило три автомобиля Chevrolet Niva. Ежегодно выездная служба осуществляет свыше 6 тыс. выездов для 1,2 тыс. пациентов. Появление новых автомобилей позволит увеличить число выездов до 30 в день.