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Паллиативная служба онкодиспансера в Самаре получила три новые машины

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Самарский областной клинический онкологический диспансер получил три автомобиля для работы бригад отделения паллиативной помощи. Работа будет организована по принципу выездной службы стационара.

По словам заведующего консультативным отделением № 1 Андрея Копылова, по-прежнему сохраняется доля пациентов с запущенными случаями заболевания, которые поздно обращаются за медицинской помощью. Их направляют в отделение паллиативной помощи. Наиболее оптимальной была признана работа по принципу выездной службы стационара. Специалисты на дому оказывают медицинскую помощь пациентам, а также психологическую и социальную поддержку близким пациента. Об этом пишет НИА «Самара».

В штате отделения есть три врачебные и две сестринские бригады. Отделение получило три автомобиля Chevrolet Niva. Ежегодно выездная служба осуществляет свыше 6 тыс. выездов для 1,2 тыс. пациентов. Появление новых автомобилей позволит увеличить число выездов до 30 в день.

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