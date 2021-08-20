Рыбакам Хабаровского края разрешили использовать плавные сети на Амуре

На реке Амур и в Амурском лимане в этом году на пять дней раньше срока стартовала осенняя путина. При этом введение моратория на использование плавных сетей было отложено, рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Нам удалось договориться с Росрыболовством, что для реки Амур сделано исключение — рыбопромышленникам разрешено использовать плавные (нестационарные) сети, пока они полностью не перестроили свою работу на использование других орудий лова», — написал Дегтярев и назвал такое решение уникальным.

Мораторий на использование плавных сетей должен был вступить в силу с 2021 года согласно решению Росрыболовства, объясняет Transsibinfo.ru. Несколько десятков рыбопромышленных предприятий Хабаровского края, которые не успели перестроить свою деятельность, могли остановить работу.

После жалоб рыбаков также были ограничены размеры заездков — орудий лова, использующихся в устье Амура. Они были уменьшены для прохождения большего количества рыбы по течению.

Кроме того, Дегтярев анонсировал проведение первого межрегионального дальневосточного рыбного форума. Будут приглашены представители науки и коренных малочисленных народов Севера. Одной из главных тем мероприятия станет рыборазведение. «Наша цель сохранить биоресурсы в Амуре», — подчеркнул врио главы региона.