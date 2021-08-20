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Реконструкцию крупнейшего в РФ сельского стадиона проведут на Ставрополье

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Реконструкция спортивного комплекса «Урожай» в селе Кочубеевском Ставропольского края может обойтись в 3,7 раза дороже изначально заявленной суммы. В конце июля на портале госзакупок была размещена заявка на проведение открытого конкурса по отбору подрядчика. Начальная максимальная стоимость закупки — 418 млн рублей.

Между тем в январе 2021 года пресс-служба правительства Ставрополья сообщала, что реконструкция стадиона обойдется в 112 млн рублей, передает NewsTracker. Спорткомплекс «Урожай» — самый большой в стране сельский стадион. Он может вместить до 10 тыс. зрителей.

Новый стадион для технических видов спорта построят в городе Ипатово Ставропольского края. На нем в 2023 году планируется провести чемпионат Европы по мотоболу. Стоимость строительства оценивается в 785 млн рублей. На объекте обустроят современное поле для игры в мотобол размерами 110х70 м, а также трассу для мотогонок. Трибуны смогут вместить 4 тыс. зрителей.

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