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Урожай соберут на площади 2,9 млн га в Омской области

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Аграрии в степной и южной лесостепной частях Омской области приступили к уборке урожая. Общая площадь посевов в 2021 году составила 2,9 млн га.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николая Дрофы, по сравнению с 2020 годом площадь посевов выросла на 66 тыс. га. Только зерновые занимают площадь чуть больше 2 млн га. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

В течение сезона наблюдались сложные климатические условия. Во время посевной кампании накопилось недостаточное количество влаги в почве. 18 июня был введен режим ЧС в связи с засухой и суховеем. Тем не менее аграрии смогли вырастить достойный урожай, отметил Дрофа. Основной задачей на текущий момент является своевременная уборка урожая без потерь.

К 19 августа в южной лесостепной и степной зонах региона убрали 143,1 тыс. га посевов зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 14,1 центнера с гектара.

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