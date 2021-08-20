Дипломат объяснил недопуск российских кораблей в испанскую Сеуту

Испания не нарушила ничего с точки зрения международного права, когда не стала пускать российский противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай» в порт Сеуты. Однако на фоне того, что раньше подобных запретов не было, ситуация выглядит как ужесточение политики. Такое мнение в пятницу, 20 августа, в беседе с «Известиями» заявил экс-замминистра иностранных дел, бывший заместитель генсека ООН, дипломат Сергей Орджоникидзе.

Испания, по словам специалиста, как и любое другое государство, может пускать зарубежные корабли на свою территорию, а также не допускать.

«Но, с учетом того, что Мадрид раньше всегда пускал в свои порты наши корабли, в том числе и военные, сейчас это выглядит как ужесточение политики», — добавил Орджоникидзе.

По его мнению, подобные действия о недопуске российских кораблей вряд ли являются испанской инициативой.

«Вице-адмирал Кулаков» — это серьезная боевая единица, которую, конечно, не хотели бы видеть в Средиземном море, прежде всего американцы, имеющие там свой флот. И естественно выступают против англичане. Поскольку у них военная база в Гибралтаре. Корабль вооружен ракетами, они расценили это как угрозу своему флоту, в частности, и военно-морской базе. Ну и не стоит забывать, что испанцы являются членами НАТО. Поэтому они беспрекословно будут выполнять указания из Вашингтона, что тоже важно иметь в виду», — объяснил Орджоникидзе.

По словам дипломата, свою инициативу враждебного характера Мадрид проявляет редко.

В четверг, 19 августа, сообщалось, что МИД Испании проигнорировал просьбу России о заходе двух военных кораблей в порт Сеуты. Всего на бортах принадлежащих Северному флоту судов находятся более 350 членов экипажа.

Позже стало известно, что «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» встали на якорь в 46 км от побережья Алжира.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой в ​​период с 2010 по 2016 год, когда в порт заходило около 60 военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек, отмечало издание Il Pais.

Этим фактом была очень недовольна Великобритания, поскольку Сеута находится близко от британской военной базы в Гибралтаре. Поэтому заход кораблей был приостановлен ​​в октябре 2016 года.

Официальных комментариев ситуации от Минобороны России пока не поступало.