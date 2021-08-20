Названы самые популярные направления у предпринимателей Москвы

В тройку самых популярных и перспективных направлений для открытия своего дела в Москве вошли онлайн-бизнес, IT-сфера и ретейл. К такому выводу пришли специалисты проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) после опроса предпринимателей.

По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, онлайн-бизнес уже не первый год становится самым популярным направлением для открытия своего дела. Интересным его считают 22% опрошенных.

«Второе место занимает ИТ-сфера — разработка сайтов, приложений, программ для виртуальной реальности и игр. За нее проголосовал почти 21 процент респондентов. Замыкает топ-3 рейтинга сфера розничной торговли. Более 13 процентов участников опроса отдали ей свое предпочтение. Изучение мнения делового сообщества показывает, в каких направлениях с наибольшей вероятностью будет развиваться предпринимательство в столице», ― цитирует Сергунину портал mos.ru.

Опрос показал, что онлайн-бизнес выбирают в равной степени мужчины и женщины. При этом мужчины чаще выбирают сферу IT (27% мужчин против 18% женщин).

Также исследование показало, что предприниматели до 54 лет считают перспективными онлайн-бизнес, IT-сферу и розничную торговлю, тогда как люди более старшего возраста считают более привлекательной сферу услуг. Кроме того, участники опроса видят перспективы в сфере общепита, медицины, фармацевтики, маркетинга, консалтинга и производства.

«Независимо от выбранной сферы, все, кто планирует начать свое дело в Москве, могут рассчитывать на комплексную поддержку города — от консультаций по вопросам регистрации своего дела до проработки бизнес-идеи на бесплатном обучении», ― рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, говоря о портале для предпринимателей mbm.mos.ru, где собрана вся необходимая информация.

На сайте можно узнать о поддержке от города для предпринимателей, пройти бесплатное обучение, чтобы проработать бизнес-идею. Также тем, кто хочет начать свое дело, помогут собрать пакет документов.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.