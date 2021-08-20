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Контейнеровоз Ever Given прошел Суэцкий канал без происшествий

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Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший в марте Суэцкий канал, благополучно прошел его 20 августа. Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic.

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Судно двигалось из Порт-Саида в Исмаилию по северной ветке водной артерии.

Как сообщили источники в навигационной службе Суэцкого канала ТАСС, судно сопровождало два буксира — один следовал спереди, второй — сзади, с опытными лоцманами на борту.

Отмечается, что особое внимание при проходе канала было уделено более узкому участку южнее Большого и Малого Горьких озер, где в марте произошел инцидент с судном.

Так, 23 марта, на юге Суэцкого канала Ever Given под флагом Панамы сел на мель. Он перекрыл движение всем кораблям. 29 марта контейнеровоз сняли с мели. В тот же день глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа возложил ответственность за произошедшее на капитана Ever Given.

6 апреля движение по Суэцкому каналу было восстановлено. На следующий день Рабиа сообщил, что причиной инцидента с контейнеровозом Ever Given стала человеческая ошибка.

12 апреля стало известно, что суд Исмаилии по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given до момента, пока его владелец не выплатит $900 млн (почти 70 млрд рублей) компенсации за блокировку Суэцкого канала. 30 июня руководство Суэцкого канала договорилось с владельцем судна Ever Given о компенсации — размер иска был снижен с $916 млн до $540 млн.

7 июля контейнеровоз покинул место вынужденной стоянки после более чем трех месяцев задержания. Корабль и его команда стояли на якоре в Большом Горьком озере между двумя участками канала около трех месяцев.

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